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В Єврокомісії закликали країни ЄС приймати біженців з Афганістану

В Єврокомісії закликали країни ЄС приймати біженців з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Європейська комісія закликала країни ЄС прийняти участь в евакуації біженців з Афганістану у зв'язку з військовим конфліктом в країні. Там підкреслили про загрозу життю афганським жінкам на території держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Деталі

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Єврокомісія закликає країни ЄС збільшити квоти на переселення біженців з Афганістану.

Цитата

"Ситуація в Афганістані небезпечна. Ми не можемо примушувати людей повернутися туди. Я закликаю країни ЄС розширити зобов'язання щодо розселення, підвищити квоти на прийом мігрантів, щоб допомогти тим, хто потребує міжнародного захисту", - заявила Йоханссон.

Вона зазначила, що в особливо небезпечній ситуації на даний момент знаходяться афганські жінки і діти. Вона додала, що з початку року близько 120 тисяч афганців втекли з сільських районів і провінційні міста і в провінцію Кабул. 80% людей, які змушені бігти, - жінки і діти.

"Для мене очевидно, що афганські жінки і дівчата перебувають в особливо небезпечній ситуації: пріоритет переселення в порівнянні з нерегулярними маршрутами також має чіткий гендерний вимір", - додала Йоханссон.

В Єврокомісії, зі свого боку, пообіцяли допомогти в координації між країнами ЄС і надати необхідну фінансову допомогу.

Додамо

В Афганістані люди масово хочуть покинути країну через захоплення країни бойовиками угруповання "Талібан". В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси.

На даний момент в аеропорту "тисняви" людей через великі черги охочих виїхати з країни у зв'язку з військовою ситуацією. За даними ЗМІ, сімнадцять осіб постраждали в середу, 18 серпня, в результаті "тисняви" біля воріт аеропорту в столиці Афганістану - Кабулі.

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