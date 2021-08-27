ООН ожидает к концу 2021 года еще полмиллиона беженцев из Афганистана

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“Мы готовимся примерно к 500 тыс. новых беженцев в регионе. Это при самом пессимистичном сценарии...Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал”,— заявила она на брифинге в Женеве.

Детали

Клементс отмечает, что ситуация в Афганистане в связи с захватом талибов пока "остается неопределенной и может быстро развиваться".

В ООН прогнозируют, что до конца этого еще 500 тысяч беженцев могут присоединиться к 2,2 млн зарегистрированным как беженцам афганцам, большинство из которых укрывается в Пакистане и Иране.

Клементс также заявила, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.

Добавим

Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана в связи с военным конфликтом в стране. Там подчеркнули об угрозе жизни афганским женщинам на территории государства.

Напомним

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Так, 26 августа, в аэропорту Кабула прошла череда терактов,

в результате которых погибло 170 человек.

Сообщалось, что ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Контекст

15 августа боевики "Талибана" после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.