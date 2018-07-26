Великобритания поддержала "крымскую декларацию" США

Как отмечается в коммюнике, “Великобритания вторит твердому заявлению Соединенных Штатов”, а Лондон “по-прежнему полностью привержен отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ”. В британском МИД выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, а также призвали Россию освободить украинских политзаключенных, и “обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международным органам по наблюдению за соблюдением прав человека”.

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне “отказываются признавать суверенитет Кремля” над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.