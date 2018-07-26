Велика Британія підтримала "кримську декларацію" США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Велика Британія підтримує декларацію США про невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства.
Як наголошується в комюніке, “Велика Британія вторить твердій заяві Сполучених Штатів”, а Лондон “як і раніше повністю прихильний відстоюванню суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів”. У британському МЗС висловили глибоку стурбованість ситуацією з правами людини у Криму, а також закликали Росію звільнити українських політичних в’язнів, і “забезпечити безперешкодний доступ на півострів міжнародним органам зі спостереження за дотриманням прав людини”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США зберігають політику санкцій проти РФ, незважаючи на саміт у Гельсінкі
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.