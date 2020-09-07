Ученые снова констатировали, что ПЦР-тесты на COVID-19 могут врать

Основным видом тестирования для диагностики COVID-19, является ПЦР-тест. При проведении тестирования у пациента берется мазок из носа и ротоглотки. Тестовый образец проходит в лаборатории несколько “циклов”, прежде чем будет готов результат.

Вариантов результата только два — положительный или отрицательный. При этом в результатах не указано, какой показатель вируса был в образце или насколько вероятно, что это активный период болезни“, — поясняется в материале.

Таким образом человек, который находится в острой стадии, и человек у которого остались фрагменты вылеченной инфекции, получат одинаковый положительный результат.

“Проверить результат возможно. Центр доказательной медицины Оксфордского университета рассмотрел данные 25 исследований, в которых образцы вируса из положительных тестов помещали в чашку Петри, чтобы посмотреть, будут ли они расти.

Этот метод „вирусного культивирования“ может показать, что обнаружил положительный тест: активный вирус, который может воспроизводиться и распространяться, или просто мертвые фрагменты вируса, которые не будут расти в лаборатории или в человеке”, — пишет издание.

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В целом, проблема с ложными положительными результатами ПЦР-тестирования, как указывают ученые, может привести к тому, что масштабы пандемии будут переоцененными.

При этом некоторые исследователи отмечают, что остается непонятным, как создать надежный тест, чтобы обезопасить себя от рисков пропустить случаи заболевания.

“По мнению профессора Карла Хенеган, вместо того, чтобы давать результат „да“ или „нет“ в зависимости от того, обнаружен ли какой-то вирус, тесты должны иметь определенную предельную границу, чтобы очень малое количество вируса не давало положительный результат. Профессор отмечает, что это могло бы остановить вынужденную изоляцию людей и ненужное отслеживание контактов, а также дать возможность лучше понять истинные масштабы пандемии”, — отмечает BBC.

Однако для определения предельной границы врачи должны прийти к согласию в вопросе, когда именно человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. Сейчас согласия в этом вопросе пока нет.

При этом, украинский Минздрав все еще продолжает наращивать количество ПЦР-тестирований в сутки в стране.

Тем временем, в Харьковской области правоохранители вскрыли многомиллионную схему зароботка на продаже фейковых ПЦР тестов, которые реализовывали через систему Prozorro.

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, считает, что такая афера не обошлась без покровителей во власти.