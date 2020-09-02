В Харькове производили фейковые ПЦР-тесты: продали таких через Prozorro на около 24 млн гривен

"Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, досудебным расследованием установлено, что трое мужчин наладили подпольное производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования на выявление COVID-19 и других вирусных инфекций. Наборы сомнительного качества, изготовленные без необходимых разрешительных документов, в дальнейшем реализовывались коммунальным учреждениям здравоохранения, сетям аптек через подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Установлено, что с целью сокрытия противоправной деятельности и введение покупателей в заблуждение "предприниматели" указывали недостоверную информацию о местонахождении производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время обыска, проведенного совместно с СУ ГУ ГФС в Харьковской области, обнаружено и изъято около 200 тыс. готовых наборов для сбора биологического материала, около 400 тыс. комплектов для сбора таких наборов, компьютерную технику и документы о финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФЛП.

"Приблизительная стоимость изъятой продукции составляет 12 млн грн. Сейчас прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Всего 2020 года через подконтрольных ФЛП на сайте prozorro.gov.ua реализовано около 850 тыс. наборов на общую сумму почти 24 млн гривен", - уточнили правоохранители.

Напомним, в Херсоне по факту закупки ПЦР-тестов в компании "Укргентеха", СБУ начала уголовное производство. Указывалось, что госучреждение закупило средства (тесты), которые не являются рекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

И действительно, еще в мае ПЦР-тесты "Укргентеха" исследовали на соответствие заявленным характеристикам в ЦОЗ Минздрава. Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ Минздрава.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - было сказано в документе Центра по итогам проведенных исследований.