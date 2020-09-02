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У Харкові виробляли фейкові ПЛР-тести: продали таких через Prozorro на близько 24 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прокуратура Харківської області викрила підпільне виробництво ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Таких, тільки через сайт prozorro.gov.ua, встигли реалізувати близько 850 тис. наборів на загальну суму майже 24 млн гривень. Про це інформує сайт обласної прокуратури, передає УНН.

У Харкові виробляли фейкові ПЛР-тести: продали таких через Prozorro на близько 24 млн гривень

"Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків налагодили підпільне виробництво наборів для забору біологічного матеріалу, транспортування та проведення ПЛР-дослідження на виявлення COVID-19 та інших вірусних інфекцій. Набори сумнівної якості, виготовлені без необхідних дозвільних документів, в подальшому реалізовувались комунальним закладам охорони здоров’я, мережам аптек через підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності та введення покупців в оману "підприємці" вказували недостовірну інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що під час обшуку, проведеного спільно з СУ ГУ ДФС у Харківській області, виявлено та вилучено близько 200 тис. готових наборів для відібрання біологічного матеріалу, близько 400 тис. комплектів для збору таких наборів, комп'ютерну техніку та документи про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, а також 35 печаток підконтрольних ФОПів.

"Приблизна вартість вилученої продукції складає 12 млн грн. Наразі прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Усього за 2020 рік через підконтрольних ФОПів на сайті prozorro.gov.ua реалізовано близько 850 тис. наборів на загальну суму майже 24 млн гривень", - уточнили правоохоронці.

Нагадаємо, у Херсоні за фактом закупівлі ПЛР-тестів в компанії "Укргентеху", СБУ розпочало кримінальне провадження. Вказувалося, що держустанова закупила засоби (тести), які є нерекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ України".

І дійсно, ще у травні ПЛР-тести "Укргентеху" досліджували на відповідність заявленим характеристикам у ЦГЗ МОЗ. Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19", — було сказано у документі Центру за підсумками проведених досліджень.

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