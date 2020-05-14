Провал з українськими ПЛР-тестами - це наслідок політики Офісу Президента - думка

"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех"... дана система визнається не верифікованою", - сказано в документі ЦГЗ.

І оскільки тест-система виявилася не чутлива, що простою мовою означає її не здатність показувати об'єктивний результат - хвора людина або ні - то в ЦГЗ заявили, що такі системи не можуть використовуватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

Останній вже відреагував на ситуацію обіцянкою "все позапланово перевірити". При цьому Ляшко уточнив, що сам виробник "Укргентех" зараз почав проводити коригувальні дії, зокрема, направив оновлену інструкції по застосуванню своїх тест-систем.

Примітно, що ще кілька тижнів тому стверджувалося, що тести "Укргентеху" нібито нічим не поступаються іноземним. А одна з експертів МОЗ Світлана Степанюк публічно запевняла у величезній виробничій потужності українського постачальника цих забракованих тестів, відзначаючи наявність нібито саме сертифікованого виробництва.

"Сьогодні здатні зробити 2 млн тестів, які потрібні і для карантинних заходів і для виходу з карантину. І якщо потрібно буде випустити більше, тобто є такі можливості і є сертифіковане виробництво", - говорила вона в коментарі для "IСТV Факти".

Відзначимо, що 24 квітня заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що отримано перші 200 тис. тестів українського виробництва. Поставка ще 400 тис. тоді очікувалася в найближчі тижні.

30 квітня він сказав, що замовлено було вже два мільйони таких тестів. При цьому, Тимошенко запевняв, що на ці укртести витрачали не бюджетні кошти, а гроші з благодійного фонду.

Про те, що мова про таку масштабну закупівлю тестів саме у "Укргентеху" 25 квітня повідомив міністр Степанов.

Все це схоже на якусь схему з ймовірно присутньою корупційною складовою, зазначає з цього приводу політолог Андрій Золотарьов.

"Неприпустимо, щоб нас тестували тестами, які не показують результат. Тоді в чому суть такого тестування? Можна взагалі не тестувати нікого", - говорить він, і пояснює, що подібні провали є наслідком політики Офісу Президента.

"Де чиновники у нас живуть за формулою: гешефт - вранці, підряд, ввечері - відкат. І тут, коли перевагу віддають сумнівним тест-систем, тим більше, якщо про це говорять уже офіційно - це саме той варіант. Також, цілком ймовірно, що присутня корупційна складова", - вважає Золотарьов.

На його думку, у Кирила Тимошенка сьогодні занадто велика кількість питань, які той намагається "закривати".

"Але він не фахівець. Тому проблеми повинні вирішувати профільні люди, той же МОЗ. І покласти цьому безладу кінець", - додав політолог.

При цьому, Президент Зеленський може бути не в курсі всіх деталей того, що відбувається сьогодні в Україні з цими тестами, їх закупівлями і непридатністю.

"На мою думку Зеленський дуже далекий від багатьох питань, швидше за все, йому кладуть на стіл варіанти, а він дає або не дає добро. І відповідальність у того, хто поклав такий варіант Зеленському на стіл", - резюмував Золотарьов.

Як повідомляв УНН, закон про масове тестування на COVID-19 передали на підпис Зеленському.