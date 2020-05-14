Провал с украинскими ПЦР-тестами - это следствие политики Офиса Президента - мнение

“По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы „Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)“ производства ООО „Укргентех“... данная система признана не верифицированной”, - сказано в документе ЦОЗ.

И поскольку тест-система оказалась не чувствительна, что простым языком означает ее не способность показывать объективный результат — болен человек или не болен — то в ЦОЗ заявили, что такие системы не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

“Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19”, — сказано в документе, который был передан, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Последний уже отреагировал на ситуацию обещанием “все внепланово проверить”. При этом Ляшко уточнил, что сам производитель “Укргентех” сейчас начал проводить корректирующие действия, в частности, направил обновленную инструкции по применению своих тест-систем.

Примечательно, что еще несколько недель назад утверждалось, что тесты “Укргентеха” якобы ничем не уступают иностранным. А одна из экспертов Минздрава Светлана Степанюк публично уверяла в огромной производственной мощности украинского поставщика этих забракованных тестов, отмечая наличие якобы именно сертифицированного производства.

“Сегодня способны произвести 2 млн тестов, которые нужны и для карантинных мероприятий и для выхода из карантина. И если нужно будет выпустить больше, то есть такие возможности и есть сертифицированное производство”, — говорила она в комментарии для "IСТV Факты“.

Отметим, что 24 апреля замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что получено первые 200 тыс. тестов украинского производства. Поставка еще 400 тыс. тогда ожидалась в ближайшие недели.

30 апреля он сказал, что заказано було уже два миллиона таких тестов. При этом, Тимошенко уверял, что на эти укртесты тратили не бюджетные средства, а деньги из благотворительного фонда.

О том, что речь о такой масштабной закупке тестов именно у “Укргентеха” 25 апреля сообщил министр Степанов.

Все это похоже на какую-то схему с вероятно присутствующей коррупционной составляющей, отмечает по этому поводу политолог Андрей Золотарев.

“Недопустимо, чтобы нас тестировали тестами, которые не показывают результат. Тогда в чем суть такого тестирования? Можно вообще не тестировать никого”, — говорит он, и поясняет, что подобные провалы являются следствием политики Офиса Президента.

“Где чиновники у нас живут по формуле: гешефт — утром, подряд, вечером — откат. И здесь, когда предпочтение отдают сомнительным тест-систем, тем более, если об этом говорят уже официально — это именно тот вариант. Также, вполне вероятно, что присутствует коррупционная составляющая”, — считает Золотарев.

По его мнению, у Кирилла Тимошенко сегодня слишком большое количество вопросов, которые тот пытается “закрывать”.

“Но он не специалист. Поэтому проблемы должны решать профильные люди, тот же Минздрав. И положить этому беспорядку конец”, — добавил политолог.

При этом, президент Зеленский может быть не в курсе всех деталей происходящего сегодня в Украине с этими тестами, их закупками и непригодностью.

“По моему мнению Зеленский очень далек от многих вопросов, скорее всего ему кладут на стол варианты, а он дает или не дает добро. И ответственность у того, кто положил такой вариант Зеленскому на стол”, — резюмировал Золотарев.

Как сообщал УНН, закон о массовом тестировании на COVID-19 передали на подпись Зеленскому.