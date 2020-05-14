Закон о массовом тестирование на COVID-19 передали на подпись Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президенту Владимиру Зеленскому на подпись передано Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт ВР.
Отмечается, что 13 мая закон подписал председатель ВР Дмитрий Разумков.
Проектом закона было предложено:
— ввести механизм широкомасштабного тестирования населения на COVID-19 (как на стационарном, так и на амбулаторном уровне в зависимости от медицинских показаний о госпитализации)
— прозрачная отчетность об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощи;
— обязанность Минздраву разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы.
Кроме того, проект закона содержит также ряд поручений Кабинета министров Украины, что, среди прочего, касаются обновления алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определение учреждений здравоохранения (первой, второй, третьей волн) и специализированных госпиталей для приема больных коронавирусной болезнью ( COVID-19), а также очередности их заполнения в соответствии с последними международными рекомендациями.
Напомним, парламент принял законопроект 7 мая.