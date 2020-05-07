Рада схвалила масове тестування на COVID-19

Так, у проекті закону №3380 про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 пропонується:



запровадити механізм широкомасштабного тестування населення на COVID-19 (як на стаціонарному, так і на амбулаторному рівні залежно від медичних показань щодо госпіталізації);



прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою;



обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні.



Окрім того, проект закону містить також низку доручень Кабінету міністрів України, що, серед іншого, стосуються оновлення алгоритмів тестування на амбулаторному рівні, визначення закладів охорони здоров’я (першої, другої, третьої хвиль) та спеціалізованих шпиталів для прийому хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також черговості їх заповнення відповідно до останніх міжнародних рекомендацій.

Нагадаємо, що ухвалений парламентарями законопроект №3380 також передбачає залучення лікарів-інтернів та волонтерів до роботи в пунктах тестування.



