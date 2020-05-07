Рада підтримала законопроект про залучення лікарів-інтернів та волонтерів до роботи в пунктах тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроект №3380 щодо залучення лікарів-інтернів та волонтерів до роботи в пунктах тестування коронавірусу для збільшення числа тестувань. Відповідне рішення підтримали 336 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, у проекті закону №3380 про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 пропонується залучити до виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) на волонтерських засадах лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії в порядку та з урахуванням обмежень щодо такого залучення.
Також автори законопроекту пропонують виплачувати не 50% середньої заробітної плати (доходу), а 100% незалежно від страхового стажу медпрацівникам в разі тимчасової втрати працездатності, якщо медики хворіють та знаходяться на самоізоляції саме у зв’язку з коронавірусом.
Зазначимо, що у Головному науково-експертному управлінні висловили застереження щодо залучення до робіт інтернів, оскільки такі особи не мають належної медичної кваліфікації і не можуть нести відповідальності за надання якісної медичної допомоги. Крім того, існує ризик, що інтерни з огляду на необхідність одержання диплому лікаря можуть бути змушені погоджуватися на залучення до заходів.
Однак голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький рекомендував парламентарям ухвалити даний проект закону.
Як раніше повідомляв УНН, студенти медичних закладів, які хотіли долучитись до боротьби з пандемією коронавірусу залишили свої дані на рівні регіональних департаментів охорони здоров’я. Зазначалось, що потреби в їхньому залученні нема, проте якщо вона з’явиться — з добровольцями зв’яжуться.