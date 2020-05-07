Рада поддержала законопроект о привлечении врачей-интернов и волонтеров к работе в пунктах тестирования

Так, в проекте закона №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 предлагается привлечь к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (СOVID-19) на волонтерских началах врачей-интернов, а также врачей-специалистов без требований по аттестации на присвоение или подтверждение квалификационной категории в порядке и с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

Также авторы законопроекта предлагают выплачивать не 50% средней заработной платы (дохода), а 100% независимо от страхового стажа медработникам в случае временной утраты трудоспособности, если медики болеют и находятся на самоизоляции именно в связи с коронавирусом.

Отметим, что в Главном научно-экспертном управлении выразили предостережение относительно привлечения к работам интернов, поскольку такие лица не имеют надлежащей медицинской квалификации и не могут нести ответственность за предоставление качественной медицинской помощи. Кроме того, существует риск, что интерны с учетом необходимости получения диплома врача могут быть вынуждены соглашаться на привлечение к мероприятиям.

Однако глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рекомендовал парламентариям принять данный проект закона.

Как ранее сообщал УНН, студенты медицинских учреждений, которые хотели присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса оставили свои данные на уровне региональных департаментов здравоохранения. Отмечалось, что потребности в их привлечении нет, однако если она появится - с добровольцами свяжутся.