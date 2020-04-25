МОЗ прокоментувало залучення студентів для боротьби з коронавірусом

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Студенти медичних закладів, які хотіли долучитись до боротьби з пандемією коронавірусу залишили свої дані на рівні регіональних департаментів охорони здоров’я. Наразі потреби в їхньому залученні нема, проте якщо вона з’явиться — з добровольцями зв’яжуться. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас всі студенти, у тому числі медичних вишів та інтерни, вони залучаються виключно на добровільних засадах. Задля цього вони заповнили відповідні анкети, все це відбувається на рівнях департаментів охорони здоров’я. Планувалось залучати їх до боротьби з коронавірусною хворобою на рівні організаційно-технічних заходів, але сьогодні такої потреби не існує, нам вистачає медичних працівників. Але якщо виникне така потреба, то в нас є всі дані наших добровольців, які вони заповнили. І відразу вони будуть залучені — робота ведеться на рівні регіонів”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, що в Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією.

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