МОЗ прокоментувало залучення студентів для боротьби з коронавірусом

“У нас всі студенти, у тому числі медичних вишів та інтерни, вони залучаються виключно на добровільних засадах. Задля цього вони заповнили відповідні анкети, все це відбувається на рівнях департаментів охорони здоров’я. Планувалось залучати їх до боротьби з коронавірусною хворобою на рівні організаційно-технічних заходів, але сьогодні такої потреби не існує, нам вистачає медичних працівників. Але якщо виникне така потреба, то в нас є всі дані наших добровольців, які вони заповнили. І відразу вони будуть залучені — робота ведеться на рівні регіонів”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, що в Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією.