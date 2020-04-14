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В Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією - Степанов

В Україні понад 1000 студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з пандемією - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні вже понад 1 тисяча студентів-медиків виявили бажання долучитися до боротьби з пандемією коронавірусу. Їх будуть залучати до організаційно-технічних заходів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Є така ініціатива: студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів у боротьбі з COVID-19. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. На сьогодні анкет, які заповнювали наші студенти, вже близько 1100. Але вони залучаються, хочу підкреслити, не для надання меддопомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом, зокрема, їх завданням буде виїжджати на виклики і оцінювати стан тяжкості пацієнтів, щоб розвантажити сімейних лікарів.

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