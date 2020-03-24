У МОЗ розповіли, що саме виконуватимуть студенти-медики під час боротьби з COVID-19

КИЇВ. 24 березня. УНН. Студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом, зокрема, їх завданням буде виїжджати на виклики і оцінювати стан тяжкості пацієнтів, щоб розвантажити сімейних лікарів. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.