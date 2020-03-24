У МОЗ розповіли, що саме виконуватимуть студенти-медики під час боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом, зокрема, їх завданням буде виїжджати на виклики і оцінювати стан тяжкості пацієнтів, щоб розвантажити сімейних лікарів. Про це заявив на брифінгу щодо ситуації з протидією COVID-19 заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Зараз ми відпрацьовуємо алгоритм мобільних бригад, які повинні будуть піти на підтримку допомоги сімейним лікарям, адже сімейних лікарів може не вистачати, щоб першими виїжджати на допомогу на дому. Саме в цій допомозі нам потрібні будуть студенти-медики, які можуть приїхати, подивитись, поміряти температуру, оцінити стан тяжкості перебігу хвороби”, — сказав Ляшко.
За його словами, після огляду пацієнта студенти-медики повинні будуть або визвати швидку допомогу, або разом із сімейним лікарем встановити медико-санітарне спостереження і проводити лікування хворого в амбулаторних умовах.
“Також студентів-медиків ми готові будемо навчити проводити експерс-тести для того, щоб можна було проводити „сортування“ хворих на місці виклику і зменшити навантаження на інші системи”, — додав Ляшко.
Як повідомляв УНН раніше, інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні.