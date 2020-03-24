В Минздраве рассказали, что именно будут выполнять студенты-медики во время борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавируса, в частности, их задачей будет выезжать на вызовы и оценивать состояние тяжести пациентов, чтобы разгрузить семейных врачей. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Сейчас мы отрабатываем алгоритм мобильных бригад, которые должны будут пойти на поддержку помощи семейным врачам, ведь семейных врачей может не хватать, чтобы первыми выезжать на помощь на дому. Именно в этой помощи нам нужны будут студенты-медики, которые могут приехать, посмотреть, померять температуру, оценить состояние тяжести болезни”, — сказал Ляшко.
По его словам, после осмотра пациента студенты-медики должны будут или вызвать скорую помощь, или вместе с семейным врачом установить медико-санитарное наблюдение и проводить лечение больного в амбулаторных условиях.
“Также студентов-медиков мы готовы будем научить проводить експерс-тесты для того, чтобы можно было проводить „сортировки“ больных месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы”, — добавил Ляшко.
Как сообщал УНН ранее, интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавируса в Украине.