В Минздраве рассказали, что именно будут выполнять студенты-медики во время борьбы с COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавируса, в частности, их задачей будет выезжать на вызовы и оценивать состояние тяжести пациентов, чтобы разгрузить семейных врачей. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.