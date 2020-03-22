Студентів-медиків залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо долучати до роботи з випадками або підозрами коронавірусної хвороби студентів-медиків, зокрема, інтернів, які перебувають на заочному циклі. Також студентів 5-го та 6-го курсу закликаю сконтактувати з відповідальними особами в медичних університетах, вийти і допомогти медикам на місцях виконати свою місію – врятувати життя українців", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні наразі зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відтак, з вечора 21 березня кількість хворих не збільшилася.