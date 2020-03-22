Студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию - спасти жизнь украинцев", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.