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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103268 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107889 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106637 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115874 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101482 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105787 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

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Студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине

Студентов-медиков будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине

Киев  •  УНН

 • 17311 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию - спасти жизнь украинцев", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.

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