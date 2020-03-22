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В Україні з вечора не збільшилася кількість хворих на COVID-19: 47 випадків

В Україні з вечора не збільшилася кількість хворих на COVID-19: 47 випадків

Київ • УНН

 • 16396 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні наразі зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відтак, з вечора 21 березня кількість хворих не збільшилася. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, станом на 21:00 21 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (2) області та м. Київ (2).

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