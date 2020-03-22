В Украине с вечера не увеличилось количество больных COVID-19: 47 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киев", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, по состоянию на 21:00 21 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2).