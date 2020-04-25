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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34281 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79137 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101768 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128035 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128700 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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МЗ прокомментировал привлечение студентов для борьбы с коронавирусом

МЗ прокомментировал привлечение студентов для борьбы с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13856 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Студенты медицинских учреждений, которые хотели присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса оставили свои данные на уровне региональных департаментов здравоохранения. Сейчас потребности в их привлечении нету, однако если она появится — с добровольцами свяжутся. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“У нас все студенты, в том числе медицинских вузов и интерны, они привлекаются исключительно на добровольных началах. Для этого они заполнили соответствующие анкеты, все это происходит на уровнях департаментов здравоохранения. Планировалось привлекать их к борьбе с коронавирусной болезнью на уровне организационно-технических мероприятий, но сегодня такой необходимости не существует, нам хватает медицинских работников. Но если возникнет такая необходимость, то у нас есть все данные наших добровольцев, они заполнили. И сразу они будут привлечены — работа ведется на уровне регионов”, — рассказал Степанов.

Напомним, что в Украине более 1000 студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с пандемией.

Украинские Национальные Новости

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