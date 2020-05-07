Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Законопроект №3380, который ранее сегодня приняли парламентарии, предусматривает обеспечение массового тестирования на коронавирус на стационарном и амбулаторном уровнях, передает корреспондент УНН.
Так, в проекте закона №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 предлагается:
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- ввести механизм широкомасштабного тестирования населения на COVID-19 (как на стационарном, так и на амбулаторном уровне в зависимости от медицинских показаний о госпитализации);
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- прозрачная отчетность об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощью;
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- обязанность Минздрава разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы.
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Кроме того, проект закона содержит также ряд поручений Кабинету министров Украины, что, среди прочего, касаются обновления алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определения учреждений здравоохранения (первой, второй, третьей волн) и специализированных госпиталей для приема больных коронавирусной болезнью (COVID-19), а также очередности их заполнения в соответствии с последними международными рекомендациями.
Напомним, что принятый парламентариями законопроект №3380 также предусматривает привлечение врачей-интернов и волонтеров к работе в пунктах тестирования.