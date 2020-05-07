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Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Законопроект №3380, который ранее сегодня приняли парламентарии, предусматривает обеспечение массового тестирования на коронавирус на стационарном и амбулаторном уровнях, передает корреспондент УНН.

Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19

Так, в проекте закона №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 предлагается:

  • ввести механизм широкомасштабного тестирования населения на COVID-19 (как на стационарном, так и на амбулаторном уровне в зависимости от медицинских показаний о госпитализации);
  • прозрачная отчетность об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощью;
  • обязанность Минздрава разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы.

Кроме того, проект закона содержит также ряд поручений Кабинету министров Украины, что, среди прочего, касаются обновления алгоритмов тестирования на амбулаторном уровне, определения учреждений здравоохранения (первой, второй, третьей волн) и специализированных госпиталей для приема больных коронавирусной болезнью (COVID-19), а также очередности их заполнения в соответствии с последними международными рекомендациями.

Напомним, что принятый парламентариями законопроект №3380 также предусматривает привлечение врачей-интернов и волонтеров к работе в пунктах тестирования.

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