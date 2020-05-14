Закон про масове тестування на COVID-19 передали на підпис Зеленському

Зазначається, що 13 травня закон підписав голова ВР Дмитро Разумков.

Проектом закону було запропоновано:

— запровадити механізм широкомасштабного тестування населення на COVID-19 (як на стаціонарному, так і на амбулаторному рівні залежно від медичних показань щодо госпіталізації);

— прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою;

— обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні.

Окрім того, проект закону містить також низку доручень Кабінету міністрів України, що, серед іншого, стосуються оновлення алгоритмів тестування на амбулаторному рівні, визначення закладів охорони здоров’я (першої, другої, третьої хвиль) та спеціалізованих шпиталів для прийому хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також черговості їх заповнення відповідно до останніх міжнародних рекомендацій.

Нагадаємо, парламент ухвалив законопроект 7 травня.