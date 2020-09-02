Многомиллионная схема продажи фейковых ПЦР-тестов вряд ли действовала без покровителей во власти - Чумак

"Скорее всего, точно кто-то знал. Схема не копеечная, речь о 24 млн грн, а это - достаточно большие деньги. О схеме знали те, кто эти средства освоил", - говорит Чумак.

Он добавил, что украинские правоохранители, которые взялись за расследование производства, должны довести его до конца. Поскольку речь идет о жизни и здоровье людей.

"Было продано большое количество наборов - можем констатировать, что их использовали многие. Которые, как следствие, не получили правдивых результатов тестирования. А это уже - двойная опасность, потому что люди, которые прошли некорректное тестирование, были уверены в том, что они здоровы, и могли передать инфекцию другим", - говорит Чумак.

Наказание тех, кто организовал и нажился на схеме, должно быть жестким и публичным, отмечает Чумак.

"Жестким оно точно должно быть - оно должно держаться в публичной плоскости. Здесь вам и жесткость, и публичность", - заявил он.

Как писал УНН, правоохранители разоблачили схему производства фейковых ПЦР-тестов в Харьковской области.

Подпольные наборы продавали через Prozorro. Выторговали около 24 млн гривен. Совершали продажи через разветвленную сеть ФЛП, однако каких именно ни в ГФС, а в прокуратуре харьковской области пока так и не назвали.