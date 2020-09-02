Багатомільйонна схема продажу фейкових ПЛР-тестів навряд чи діяла без покровителів у владі – Чумак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Схема виробництва та продажу фейкових ПЛР-тестів через ProZorro навряд чи могла бути реалізована без покровителів у владі. Таку думку у коментарі УНН висловив колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак.
“Скоріше за все, точно хтось знав. Схема не копійчана, мова про 24 млн грн, а це — досить великі гроші. Про схему знали ті, хто ці кошти освоїв”, — каже Чумак.
Він додав, що українські правоохоронці, які взялися за розслідування провадження, мають довести його до кінця. Оскільки йдеться про життя та здоров’я людей.
“Була продана велика кількість наборів — можемо констатувати, що їх використало чимало людей. Які, як наслідок, не отримали правдивих результатів тестування. А це вже — подвійна небезпека, бо люди, які пройшли некоректне тестування, були впевнені у тому, що вони здорові, і могли передати інфекцію іншим”, — каже Чумак.
Покарання тих, хто організував і нажився на схемі, має бути жорстким та публічним, наголошує Чумак.
“Жорстким воно точно має бути — воно повинне триматися у публічній площині. Тут вам і жорсткість, і показовість”, — заявив він.
Як писав УНН, правоохоронці викрили схему виробництва фейкових ПЛР-тестів на Харківщині.
Підпільні набори продавали через Prozorro. Вторгували близько 24 млн гривень. Реалізовувався продаж через розгалужену мережу ФОПів, проте яких саме ані в ДФС, а в прокуратурі харківської області поки так і не назвали.