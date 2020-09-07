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Минздрав: число ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю нарастили на более чем 30 тысяч

Киев • УНН

 • 14191 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине на более чем 30 тысяч увеличили количество тестирований методом ПЦР в неделю. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Минздрав: число ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю нарастили на более чем 30 тысяч

"За прошедшую неделю нами было сделано тестирования методом ПЦР - 157 тысяч 563. По позапрошлую неделю у нас было 124 тысяч 929 тестирований. То есть почти на 33 тысячи мы увеличили количество тестирований за неделю", - рассказал Степанов.

Степанов сообщил также, что за неделю было выявлено 16 тысяч 853 больных COVID-19 и были госпитализированы 2838 человек.

Напомним, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.

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