Минздрав: число ПЦР-тестов на COVID-19 в неделю нарастили на более чем 30 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине на более чем 30 тысяч увеличили количество тестирований методом ПЦР в неделю. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю нами было сделано тестирования методом ПЦР - 157 тысяч 563. По позапрошлую неделю у нас было 124 тысяч 929 тестирований. То есть почти на 33 тысячи мы увеличили количество тестирований за неделю", - рассказал Степанов.
Степанов сообщил также, что за неделю было выявлено 16 тысяч 853 больных COVID-19 и были госпитализированы 2838 человек.
Напомним, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.