В Україні вже 138 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 174
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 138 068 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 174 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 877 людей, з них за добу - 31.
Одужали від хвороби вже 62 606 людей, за добу з яких - 379.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.