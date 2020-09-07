В Україні вже 138 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 174

Так, зі 138 068 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 174 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 877 людей, з них за добу - 31.

Одужали від хвороби вже 62 606 людей, за добу з яких - 379.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.