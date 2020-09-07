В Украине уже 138 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 174
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 138 068 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 174 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 877 человек, из них за сутки - 31.
Выздоровели от болезни уже 62 606 человек, за сутки из которых - 379.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.