МОЗ: кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 за тиждень наростили на понад 30 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні на понад 30 тисяч збільшили кількість тестувань методом ПЛР за тиждень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень нами було зроблено тестувань методом ПЛР — 157 тисяч 563. За позаминулий тиждень у нас було 124 тисячі 929 тестувань. Тобто майже на 33 тисячі ми збільшили кількість тестувань за тиждень”, — розповів Степанов.
Степанов повідомив також, що за тиждень було виявлено 16 тисяч 853 хворих на COVID-19 та було госпіталізовано 2 838 осіб.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,1 тисячі.