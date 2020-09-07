МОЗ: кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 за тиждень наростили на понад 30 тисяч

“За минулий тиждень нами було зроблено тестувань методом ПЛР — 157 тисяч 563. За позаминулий тиждень у нас було 124 тисячі 929 тестувань. Тобто майже на 33 тисячі ми збільшили кількість тестувань за тиждень”, — розповів Степанов.

Степанов повідомив також, що за тиждень було виявлено 16 тисяч 853 хворих на COVID-19 та було госпіталізовано 2 838 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,1 тисячі.