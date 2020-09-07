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Вчені знову констатували, що ПЛР-тести на COVID-19 можуть брехати

Київ • УНН

 • 45903 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Основний метод тестування ПЛР для діагностики коронавірусу може давати помилковий позитивний результат. Про це йдеться в статті BBC, передає УНН.

Вчені знову констатували, що ПЛР-тести на COVID-19 можуть брехати

Основним видом тестування для діагностики COVID-19, є ПЛР-тест. При проведенні тестування у пацієнта береться мазок з носа і ротоглотки. Тестовий зразок проходить в лабораторії кілька "циклів", перш ніж буде готовий результат.

Варіантів результату тільки два - позитивний чи негативний. При цьому в результатах не вказано, який показник вірусу був в зразку або наскільки ймовірно, що це активний період хвороби", - пояснюється в матеріалі.

Таким чином людина, яка знаходиться в гострій стадії, і людина у якої залишилися фрагменти вилікуваної інфекції, отримають однаковий позитивний результат.

"Перевірити результат можливо. Центр доказової медицини Оксфордського університету розглянув дані 25 досліджень, в яких зразки вірусу з позитивних тестів поміщали в чашку Петрі, щоб подивитися, чи будуть вони зростати.

Цей метод "вірусного культивування" може показати, що виявив позитивний тест: активний вірус, який може відтворюватися і поширюватися, або просто мертві фрагменти вірусу, які не будуть рости в лабораторії або в людині", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Негативний ПЛР-тест не виключає COVID-19 - Голубовська

В цілому, проблема з помилковими позитивними результатами ПЛР-тестування, як зазначають вчені, може призвести до того, що масштаби пандемії будуть переоцінені.

При цьому деякі дослідники відзначають, що залишається незрозумілим, як створити надійний тест, щоб убезпечити себе від ризиків пропустити випадки захворювання.

"На думку професора Карла Хенегана, замість того, щоб давати результат "так" або "ні" в залежності від того, чи виявлений якийсь вірус, тести повинні мати певну граничну межу, щоб дуже мала кількість вірусу не давала позитивний результат. Професор відзначає, що це могло б зупинити вимушену ізоляцію людей і непотрібне відстеження контактів, а також дати можливість краще зрозуміти справжні масштаби пандемії", - зазначає BBC.

Однак для визначення граничної межі лікарі повинні дійти згоди в питанні, коли саме людина, хвора на COVID-19, перестає бути заразною. Зараз згоди в цьому питанні поки немає.

При цьому, український МОЗ все ще продовжує нарощувати кількість ПЛР-тестувань на добу в країні.

Тим часом, в Харківській області правоохоронці розкрили багатомільйонну схему заробітку на продажу фейкових ПЛР-тестів, які реалізовували через систему Prozorro.

Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, вважає, що така афера не обійшлася без покровителів у владі.

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