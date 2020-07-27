Негативний ПЛР-тест не виключає COVID-19 - Голубовська

За її словами, при високій специфічності ПЛР-тестів, їх чутливість становить, за різними даними, від 63 до 78%.

"Це означає, що приблизно у 30% хворих ПЛР може бути негативною. У такому випадку при наявності типової клінічної картини діагноз повинен бути поставлений на підставі клініко-рентгенологічних (КТ) даних", - пише Голубовська.

На чутливість отримання результату ПЛР впливає місце взяття матеріалу, уточнює інфекціоніст.

Найвища ймовірність отримання позитивного результату - бронхоальвеолярний лаваж (діагностична та лікувальна медична процедура, що передбачає введення нейтрального розчину в бронхи і легені - ред.).

"Але він, природно, доступний для найтяжчих пацієнтів. Тому для пацієнтів з помірними і тяжкими симптомами COVID-19 виявлення характерних змін на КТ-візуалізації грудної клітини може бути більш чутливим в постановці діагнозу, ніж ПЛР тестування", - додала вона.

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Негативний ПЛР-тест не виключає COVID-19, наголошує інфекціоніст.

"Наприклад, роботодавці не повинні використовувати негативний результат тесту, щоб вирішити, коли хтось повинен повернутися на роботу. Усвідомлена потреба в підвищеному тестуванні, що підігрівається ЗМІ, може привести до того, що пацієнти будуть відвідувати лабораторії виключно для проведення непотрібного тесту, тим самим піддаючи себе підвищеному ризику зараження COVID-19. Оскільки для легких випадків COVID-19 лікування не потрібно, таким пацієнтам не потрібно йти у відділення невідкладної допомоги або проходити тестування, а замість цього вони повинні самостійно поміщатися в карантин", - додала вона.

Голубовська зазначила, що при наявності пневмонії діагноз COVID-19 може бути поставлений в перші дні розвитку симптомів захворювання.

"У переважній більшості випадків у таких симптомних пацієнтів виявляються і антитіла до вірусу", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що майже чверть ПЛР-тестів на коронавірус показують помилковий результат. Ще раз перевірити його рекомендували ІФА-тестом або повторним ПЛР.