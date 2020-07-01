Херсонский лабцентр потратит более 2 млн грн на ПЦР-тесты, которыми рекомендовали не пользоваться

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КИЕВ. 2 июля. УНН. ГУ "Херсонский областной лабораторный центр Минздрава" приобретет у ООО "Укргентех" набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19, передает УНН со ссылкой на Prozorro.

Соответствующий тендер был объявлен в июне этого года. Ожидаемая стоимость закупки составила 2,1 млн грн.

Участие в тендере взяла одна компания - "Укргентех", которая, собственно, и победила, предложив за свой товар сумму, равнозначную объявленной заказчиком - 2,1 млн грн.

Договор с победителем тендера заключен. Согласно условиям договора, "Укргентех" должен поставить лабораторному центру набор реагентов для выявления коронавируса COVID-19 до 31 декабря 2020 года.

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Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", которые массово были закуплены Офисом Президента (минимум на 36 млн грн) оказались непригодными к использованию.

Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ Минздрава.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - было сказано в документе, который был передан, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

После скандала тесты "Укргентеха" исследовали повторно, но они показали чувствительность на уровне всего в 20%.

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