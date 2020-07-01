Херсонський лабцентр витратить понад 2 млн грн на ПЛР-тести, якими рекомендували не користуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ” придбає у ТОВ “Укргентех” набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.
Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 2,1 млн грн.
Участь у тендері взяла одна компанія — “Укргентех”, яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником — 2,1 млн грн.
Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, “Укргентех” має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 до 31 грудня 2020 року.
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Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн) виявилися непридатними до використання.
Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.
“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, - було сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.
Після скандалу тести “Укргентеху” досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього в 20%.