Херсонський лабцентр витратить понад 2 млн грн на ПЛР-тести, якими рекомендували не користуватися

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КИЇВ. 2 липня. УНН. ДУ “Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ” придбає у ТОВ “Укргентех” набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.

Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 2,1 млн грн.

Участь у тендері взяла одна компанія — “Укргентех”, яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником — 2,1 млн грн.

Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, “Укргентех” має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 до 31 грудня 2020 року.

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Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн) виявилися непридатними до використання.

Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, - було сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

Після скандалу тести “Укргентеху” досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього в 20%.

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