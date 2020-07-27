Отрицательный ПЦР-тест не исключает COVID-19 - Голубовская

По ее словам, при высокой специфичности ПЦР-тестов, их чувствительность составляет, по разным данным, от 63 до 78%.

"Это означает, что приблизительно у 30% больных ПЦР может быть отрицательной. В таком случае при наличии типичной клинической картины диагноз должен быть поставлен на основании клинико-рентгенологических (КТ) данных", - пишет Голубовская.

На чувствительность получения результата ПЦР влияет место взятия материала, уточняет инфекционист.

Самая высокая вероятность получения позитивного результата - бронхоальвеолярный лаваж (диагностическая и лечебная медицинская процедура, предполагающая введение нейтрального раствора в бронхи и легкие - ред.).

"Но он, естественно, доступен для самых тяжёлых пациентов. Поэтому для пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами COVID-19 выявление характерных изменений на КТ-визуализации грудной клетки может быть более чувствительным в постановке диагноза, чем ПЦР тестирование", - добавила она.

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Отрицательный ПЦР-тест не исключает COVID-19, подчеркивает инфекционист.

"Например, работодатели не должны использовать отрицательный результат теста, чтобы решить, когда кто-то должен вернуться на работу. Осознанная потребность в повышенном тестировании, подогреваемая СМИ, может привести к тому, что пациенты будут посещать лаборатории исключительно для проведения ненужного теста, тем самым подвергая себя повышенному риску заражения COVID-19. Поскольку для легких случаев COVID-19 лечение не требуется, таким пациентам не нужно идти в отделение неотложной помощи или проходить тестирование; вместо этого они должны самостоятельно помещаться в карантин", - добавила она.

Голубовская отметила, что при наличии пневмонии диагноз COVID-19 может быть поставлен в первые дни развития симптомов заболевания.

"В подавляющем большинстве случаев у таких симптомных пациентов обнаруживаются и антитела к вирусу", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в Минздраве заявили, что почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат. Перепроверять его рекомендовали ИФА-тестом либо повторным ПЦР.