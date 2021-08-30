Ученые предположили, что COVID-19 мог попасть в Ухань вместе с полуфабрикатами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Китае специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний призывают ВОЗ проверить их теорию о том, что коронавирус мог попасть в Ухань вместе с полуфабрикатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.
Детали
Как сообщается, специалисты сравнили информацию о больных коронавирусом людей с образцами, которые были собраны на упаковках полуфабрикатов.
По результатам было установлено, что вирус мог попасть в Китай из другой страны или другого района Китайской народной Республики. Известно, что летом 2020 года в городе Далянь произошла локальная вспышка коронавируса среди сотрудников компании, которая занимается торговлей морепродуктами. В октябре того же года, специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР заявили, что заболевание могло попасть на территорию Ухань через импорт продуктовых товаров.
Добавим
Специалисты Южно-Африканской Республики обнаружили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации.
Напомним
Разведка США сделала выводы относительно "лабораторной" версии происхождения коронавируса. Посольство КНР назвало доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедительным.
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