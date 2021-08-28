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Розвідка США зробила висновки щодо "лабораторної" версії походження коронавірусу

Розвідка США зробила висновки щодо "лабораторної" версії походження коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Розвідтовариство США у своїй доповіді про походження коронавірусу прийшло до висновку, що він не був розроблений в якості біологічної зброї. Розсекречена версія документа, в якій підсумовуються висновки спецслужб, була опублікована в п'ятницю на сайті офісу директора Національної розвідки, передає УНН.

Цитата

“Ми вважаємо, що вірус не був розроблений як біологічна зброя”, — йдеться в документі.

“Більшість відомств (що входять до розвідки США) також дають оцінку з низьким ступенем впевненості, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений методами генної інженерії, проте два відомства вважають, що немає достатньо свідчень для того, щоб давати ту чи іншу оцінку з цього приводу”, — зазначається також у тексті.

Деталі

У ньому підкреслюється, що розвідслужби США так і не прийшли до єдиного висновку щодо походження вірусу і “їх думки до сих пір розходяться”. “Всі відомства вважають, що дві гіпотези є правдоподібними: природний контакт із зараженою твариною і інцидент в лабораторії”, — йдеться в опублікованій версії документа.

Розвідтовариство США прийшло до висновку про те, що влада КНР не знала про новий вірус до початку спалаху захворювання.

“За оцінкою національної розвідки, офіційні особи Китаю не мали заздалегідь знань про вірус до того, як почалася первісний спалах COVID-19”, — йдеться в тексті.

У документі при цьому відзначається, що вірус, за оцінкою американської розвідки, “ймовірно, виник і привів до зараження людини за допомогою початкового малого за масштабами контакту, який відбувся не пізніше листопада 2019 року”. При цьому “перший відомий ряд випадків захворювання COVID-19 мав місце в Ухані, в Китаї, в грудні 2019 року”.

Сприяння Китая

Розвідтовариство США прийшло до висновку, що, швидше за все, не зможе дати остаточну оцінку походження коронавірусу без сприяння Китаю. “Розвідтовариство вважає, що ми не зможемо надати більш чітке пояснення походження COVID-19 до тих пір, поки нова інформація не дозволить визначити конкретний шлях, яким стався початковий природний контакт з твариною, або ж встановити, що лабораторія в Ухані працювала з SARS-CoV-2 або близьким до нього вірусом-попередником до того, як з’явився COVID-19”, — наголошується в доповіді.

“Швидше за все, буде потрібно сприяння Китаю, щоб дати остаточну оцінку походження COVID-19”, — визнають американські спецслужби. Однак, за їхньою версією, Пекін зараз “продовжує перешкоджати глобальному розслідування, не хоче ділитися інформацією і звинувачує інші країни, в тому числі Сполучені Штати”. “Ці дії відображають частково то, що уряд Китаю саме не впевнене в тому, до чого може привести розслідування, а також їх стурбованість тим, що міжнародне співтовариство використовує цю тему для надання політичного тиску на Китай”, — вважають в національної розвідки США.

Резюме Байдена

Президент США Джо Байден в травні заявив, що розвідка США не має достатню інформацію, щоб з упевненістю сказати, яким чином почалося поширення SARS-CoV-2: після контакту людини з інфікованою твариною або через можливий інцидент в лабораторії Уханьского інституту вірусології в КНР. Американський лідер тоді доручив спецслужбам подвоїти зусилля з метою вивчення всіх наявних даних і підготувати новий звіт для нього через 90 днів. Секретна версія цього документа була представлена ​​Байдену у вівторок.

Нагадаємо

Напередодні вчені закликали прискорити пошук джерела коронавірусу.

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