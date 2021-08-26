Вчені закликали прискорити пошук джерела коронавірусу

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17 березня, 19:38 • 103481 перегляди

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17 березня, 18:58 • 132425 перегляди

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164587 перегляди

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Незалежні експерти, що брали участь в першому дослідженні про походження SARS-CoV-2, яке на початку 2021 року проводилося на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Китаї, закликають якомога швидше продовжити розслідування. З цим закликом 11 вчених виступили в середу, 25 серпня, на сторінках журналу Nature, передає УНН.

Деталі

На їхню думку, вже зовсім скоро такі дослідження стануть неможливими через об’єктивні причини — антитіла, за якими можна зробити висновки про початкові стадії пандемії, що з часом зникають з організмів людей і тварин. Експерти вважають, що уваги заслуговують не тільки версії “лабораторного походження” або “появи вірусу на ринку”, а й гіпотеза, згідно з якою вірус міг перейти на людину на одній з ферм, де вирощуються тварини, що зазвичай живуть в дикій природі. У 2016 році на таких фермах в Китаї працювали близько 14 мільйонів чоловік.

Нагадаємо

ВООЗ посеред серпня оголосила про підготовку до проведення другої серії досліджень, покликаних визначити походження SARS-CoV-2. Цей етап включатиме в себе подальший аналіз вихідних даних про найбільш ранніх відомих випадках хвороби і вивчення зразків крові, взятих у інфікованих в 2019 році, вказали в ВООЗ. Організація закликала всі країни відкласти в сторону розбіжності і працювати спільно.

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