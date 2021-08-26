Вчені закликали прискорити пошук джерела коронавірусу

Деталі

На їхню думку, вже зовсім скоро такі дослідження стануть неможливими через об’єктивні причини — антитіла, за якими можна зробити висновки про початкові стадії пандемії, що з часом зникають з організмів людей і тварин. Експерти вважають, що уваги заслуговують не тільки версії “лабораторного походження” або “появи вірусу на ринку”, а й гіпотеза, згідно з якою вірус міг перейти на людину на одній з ферм, де вирощуються тварини, що зазвичай живуть в дикій природі. У 2016 році на таких фермах в Китаї працювали близько 14 мільйонів чоловік.

Нагадаємо

ВООЗ посеред серпня оголосила про підготовку до проведення другої серії досліджень, покликаних визначити походження SARS-CoV-2. Цей етап включатиме в себе подальший аналіз вихідних даних про найбільш ранніх відомих випадках хвороби і вивчення зразків крові, взятих у інфікованих в 2019 році, вказали в ВООЗ. Організація закликала всі країни відкласти в сторону розбіжності і працювати спільно.