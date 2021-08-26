Ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Независимые эксперты, принимавшие участие в первом исследовании о происхождении SARS-CoV-2, которое в начале 2021 проводилось по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае, призывают как можно скорее продолжить расследование. С этим призывом 11 ученых выступили в среду, 25 августа, на страницах журнала Nature, передает УНН.

Детали

По их мнению, уже совсем скоро такие исследования станут невозможными в силу объективных причин — антитела, по которым можно сделать выводы о начальных стадиях пандемии, что со временем исчезают из организмов людей и животных. Эксперты считают, что внимания заслуживают не только версии “лабораторного происхождения” или “появления вируса на рынке”, но и гипотеза, согласно которой вирус мог перейти на человека на одной из ферм, где выращиваются животные, обычно живут в дикой природе. В 2016 году на таких фермах в Китае работали около 14000000 человек.

Напомним

ВОЗ посреди августа объявила о подготовке к проведению второй серии исследований, призванных определить происхождение SARS-CoV-2. Этот этап будет включать в себя дальнейший анализ исходных данных о самых ранних известных случаях болезни и изучение образцов крови, взятых у инфицированных в 2019 году, указали в ВОЗ. Организация призвала все страны отложить в сторону разногласия и работать совместно.

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