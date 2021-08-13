ВООЗ створить нову групу з вивчення походження коронавірусу

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“Міжнародна наукова консультативна група за походженням нових патогенів (SAGO) являє собою нову консультативну групу при ВООЗ, яка буде відповідати за консультування ВООЗ з розробки глобальної структури для систематичного вивчення обставин появи нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно SARS-CoV-2 вона сприятиме швидкому проведенню досліджень, рекомендованих в звіті в березні 2021 року”, — повідомили в ВООЗ.

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Організація оголосила відкритий конкурс на участь в SAGO і сподівається, що всі країни, які в неї входять — відгукнуться. “ВООЗ сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення (походження) SARS-CoV-2, а також інших місій, які вивчають походження, наприклад, SARS-CoV, MERS-CoV, пташиного грипу, збудників лихоманки Ласса і лихоманки Ебола.

У ВООЗ нагадали, що у звіті про першу фазу досліджень походження коронавірусу говорилося, що наукових даних поки недостатньо для спростування будь-якої гіпотези. “Зокрема, для розгляду „лабораторної гіпотези“ важливо мати доступ до всіх даних, враховувати передову наукову практику і вивчати механізмів, які існують в ВООЗ”, — підкреслили там.

“Лабораторна гіпотеза”

Раніше в четвер експерт ВООЗ, який очолював місію в Китаї, Пітер Ембарек допустив, що “нульовим пацієнтом”, які захворіли COVID-19 в Ухані, міг бути співробітник лабораторії, який проводив дослідження. Про це Ембарек заявив в інтерв’ю данському телеканалу TV2.

“Співробітник (лабораторії), який заразився в польових умовах при взятті проб, підпадає під одну з можливих гіпотез. Вірус в цьому випадку міг потрапити до людини від кажана. У цьому випадку мова буде йти саме про лабораторного працівника, а не про випадкового сільського жителя або іншу людину, яка регулярно контактує з кажанами”, — пояснював він.

При цьому він підкреслив, що експерти ВООЗ не знайшли прямих доказів того, що спалах коронавірусу пов’язаний з дослідженнями кажанів, проведеними в лабораторіях в Ухані.

Нагадаємо

У лютому Ембарек повідомив, що експерти визнали малоймовірною версію про штучне походження вірусу, тобто створення його в лабораторії.

Більш вірогідними в ВООЗ, за його словами, порахували три інших версії: пряме зараження людини від кажанів, передача від проміжного виду тварин, передача через продовольчий ланцюжок (наприклад, якщо вірус потрапив в Ухань здалеку, зберігшись на заморожених продуктах).

У підсумковій доповіді ВООЗ підтвердила, що версія про поширення вірусу внаслідок витоку з лабораторії вкрай малоймовірна.