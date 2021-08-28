Разведка США сделала выводы по "лабораторной" версии происхождения коронавируса

Цитата

“Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие”, — говорится в документе.

“Большинство ведомств (входящие в разведке США) также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или другую оценку по этому поводу”, — отмечается также в тексте.

Детали

В нем подчеркивается, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и “их мысли до сих пор расходятся”. “Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории”, — говорится в опубликованном версии документа.

Разведсообщество США пришло к выводу о том, что власти КНР не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания.

“По оценке национальной разведки, официальные лица Китая не имели заранее знаний о вирусе до того, как началась первоначальная вспышка COVID-19”, — говорится в тексте.

В документе при этом отмечается, что вирус, по оценке американской разведки, “вероятно, возник и привел к заражению человека с помощью начального малого по масштабам контакта, который состоялся не позднее ноября 2019”. При этом “первый известный ряд случаев заболевания COVID-19 имел место в Ухане, в Китае, в декабря 2019 года”.

Содействие Китая

Разведсообщество США пришло к выводу, что, скорее всего, не сможет дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая. “Разведсообщество считает, что мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до тех пор, пока новая информация не позволит определить конкретный путь, которым произошел начальный естественный контакт с животным, или же установить, что лаборатория в Ухане работала с SARS-CoV −2 или близким к нему вирусом предшественником до того, как появился COVID-19”, — отмечается в докладе.

“Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19”, — признают американские спецслужбы. Однако, по их версии, Пекин сейчас “продолжает препятствовать глобальному расследованию, не хочет делиться информацией и обвиняет другие страны, в том числе Соединенные Штаты”. “Эти действия отражают частично то, что правительство Китая именно не уверен в том, к чему может привести расследование, а также их обеспокоенность тем, что международное сообщество использует эту тему для предоставления политического давления на Китай”, — считают в национальной разведки США.

Резюме Байдена

Президент США Джо Байден в мае заявил, что разведка США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение SARS-CoV-2: после контакта человека с инфицированными животными или из-за возможного инцидент в лаборатории Уханьского института вирусологии в КНР. Американский лидер тогда поручил спецслужбам удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. Секретная версия документа была представлена ​​Байдена во вторник.

Напомним

Накануне ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса.