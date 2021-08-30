Вчені припустили, що COVID-19 міг потрапити в Ухань разом з напівфабрикатами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Китаї фахівці Центру з контролю і запобігання масових захворювань закликають ВООЗ перевірити їх теорію про те, що коронавірус міг потрапити в Ухань разом з напівфабрикатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

Як повідомляється, фахівці порівняли інформацію щодо хворих на коронавірус людей зі зразками, які були зібрані на упаковках напівфабрикатів.

За результатами було встановлено, що вірус міг потрапити до Китаю з іншої країни або ж іншого району Китайської народної Республіки. Відомо, що влітку 2020 року у місті Далянь стався локальний спалах коронавірусу серед співробітників компанії, яка займається торгівлею морепродуктами. У жовтні того ж року, спеціалісти Центру з контролю і запобігання масових захворювань КНР заявили, що захворювання могло потрапити на територію Уханю через імпорт продуктових товарів.

Додамо

Фахівці Південно-Африканської Республіки виявили на території країни новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації.

Нагадаємо

Розвідка США зробила висновки щодо “лабораторної” версії походження коронавірусу. Посольство КНР назвало доповідь розвідки США про походження коронавірусу науково непереконливою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Китаї протестують проти нової доповіді розвідки США про походження COVID-19

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