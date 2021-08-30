У Китаї протестують проти нової доповіді розвідки США про походження COVID-19

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“Китай ще раз закликає Сполучені Штати припинити політизацію питання походження коронавірусу, припинити тиск на ВООЗ та припинити втручання у єдність міжнародного співтовариства проти епідемії та глобального наукового співробітництва з питання походження коронавірусу”, — йдеться у заяві.

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Блінкен сказав, що Сполучені Штати не мають наміру звинувачувати будь-яку країну у відстеженні вірусу. Як великі країни, як США, так і Китай несуть відповідальність за надання всієї необхідної інформації, ретельне дослідження джерела вірусу та уникнення повторення пандемії.

Нагадаємо

Розвідка США зробила висновки щодо “лабораторної” версії походження коронавірусу. Посольство КНР назвало доповідь розвідки США про походження коронавірусу науково непереконливою.