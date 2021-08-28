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Посольство КНР назвало доповідь розвідки США про походження коронавірусу науково непереконливою

Посольство КНР назвало доповідь розвідки США про походження коронавірусу науково непереконливою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посольство Китаю в Вашингтоні назвало нову доповідь національної розвідки США про походження коронавірусу науково непереконливою і закликало до того, щоб дослідженням цього питання займалися вчені, а не американські спецслужби. Заява китайської дипломатичної місії опубліковано в п'ятницю на її офіційному сайті, передає УНН.

Цитата

“Доповідь, сфабрикована національною розвідкою США, науково непереконливий. З’ясування походження (коронавірусу) є справою науки, цим повинні і можуть займатися тільки вчені, а не експерти з розвідки”, — підкреслюють китайські дипломати.

“Доповідь національної розвідки США так і не дала тієї відповіді, яку хоче бачити американська сторона. Продовження подібних зусиль також буде марним, тому що сам предмет (дослідження) не існує і суперечить науці”, — йдеться в заяві.

Деталі

Посольство зазначає також, що китайська сторона “висловлює тверду незгоду і жорстке засудження” заяв Вашингтона про те, що Китай перешкоджає розслідуванню і не хоче ділитися з міжнародним співтовариством інформацією про коронавірус. “Китай завжди підтримує і надалі братиме участь в з’ясуванні походження (коронавірусу), заснованому на науковому підході. Але ми виступаємо проти політичної маніпуляції, презумпції провини і звалювання провини на інших”, — відзначили китайські дипломати.

Доповідь розвідтовариства США

Розсекречена версія доповіді національної розвідки США, в якій підсумовуються висновки спецслужб про походження коронавірусу, була опублікована в п’ятницю на сайті апарату директора Національної розвідки США. У документі, зокрема, зазначалося, що коронавірус не був розроблений в якості біологічної зброї. При цьому американські розвідслужби так і не прийшли до єдиного висновку щодо походження вірусу, їх думки до сих пір розходяться. Зокрема, американські спецслужби визнали, що, швидше за все, не зможуть дати остаточну оцінку походження коронавірусу без сприяння Китаю.

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