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Посольство КНР назвало доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедительным

Посольство КНР назвало доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедительным

Киев  •  УНН

 • 18093 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Посольство Китая в Вашингтоне назвало новый доклад национальной разведки США о происхождении коронавируса научно неубедительным и призвало к тому, чтобы исследованием этого вопроса занимались ученые, а не американские спецслужбы. Заявление китайской дипломатической миссии опубликовано в пятницу на ее официальном сайте, передает УНН.

Цитата

“Доклад, сфабрикованый национальной разведкой США, научно неубедителен. Выяснение происхождения (коронавируса) является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты по разведке”, — подчеркивают китайские дипломаты.

“Доклад национальной разведки США так и не дал того ответа, который хочет видеть американская сторона. Продолжение подобных усилий также будет бесполезным, потому что сам предмет (исследования) не существует и противоречит науке”, — говорится в заявлении.

Детали

Посольство отмечает также, что китайская сторона “выражает твердое несогласие и жесткое осуждение” заявлениям Вашингтона о том, что Китай препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о коронавирусе. “Китай всегда поддерживает и в дальнейшем будет участвовать в выяснении происхождения (коронавируса), основанном на научном подходе. Но мы выступаем против политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других”, — отметили китайские дипломаты.

Доклад разведсообщества США

Рассекреченная версия доклада национальной разведки США, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса, была опубликована в пятницу на сайте аппарата директора Национальной разведки США. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу о происхождении вируса, их мысли до сих пор расходятся. В частности, американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

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