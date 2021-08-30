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В Китае протестуют против нового доклада разведки США о происхождении COVID-19

В Китае протестуют против нового доклада разведки США о происхождении COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20193 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Китай требует прекратить давление США на ВОЗ по вопросу происхождения коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте МИД Китая.

Цитата

“Китай еще раз призывает Соединенные Штаты прекратить политизацию вопроса происхождения коронавируса, прекратить давление на ВОЗ и прекратить вмешательство в единство международного сообщества против эпидемии и глобального научного сотрудничества по вопросу происхождения коронавируса”, — говорится в заявлении.

Детали

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты не намерены обвинять любую страну в отслеживании вируса. Как крупные страны, как США, так и Китай несут ответственность за предоставление всей необходимой информации, тщательное исследование источника вируса и избежания повторения пандемии.

Напомним

Разведка США сделала выводы по “лабораторной” версии происхождения коронавируса. Посольство КНР назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедительной.

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