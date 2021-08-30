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ЗМІ: у ПАР виявили новий штам коронавірусу з підвищеним ступенем мутації

ЗМІ: у ПАР виявили новий штам коронавірусу з підвищеним ступенем мутації

Київ • УНН

 • 25016 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Фахівці Південно-Африканської Республіки виявили на території країни новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації. Про це повідомив у понеділок місцевий новинний портал Eyewitness (EWN), пише УНН.

Деталі

За його словами, штам, який отримав назву C.1.2, був ідентифікований фахівцями південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань. Міністерство охорони здоров’я ПАР вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про новий варіант COVID-19.

Вчені прийшли до висновку, що новий штам коронавірусу може володіти підвищеною агресивністю при одночасній більш високій стійкості до вакцин. Вперше C.1.2 був виявлений у травні. Він являє собою мутацію штаму C.1, який був ідентифікований у ПАР у січні 2021 року. Портал зазначає, що група коронавірусу, відома як С. 1, зазнає швидкої мутації з появою все нових численних варіантів. Південноафриканські фахівці встановили, що всередині групи С.1 швидкість мутації у два рази вище, ніж в інших.

Новітні дослідження показують, що штам С.1.2 вже проник в Демократичну Республіку Конго, Китай, Нову Зеландію, Велику Британію, Португалію, Швейцарію і на Маврикій.

Довідка

ПАР займає в Африці першу позицію за кількістю інфікованих коронавірусом — 2 638 981, померло 78 377 осіб. У країні зроблено 11,9 млн щеплень від COVID-19. Повний курс вакцинації пройшли 5,6 млн осіб або 9,6% населення ПАР.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у ПАР зафіксували 2 757 191 випадок захворювання, загинула 81 461 особа.

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