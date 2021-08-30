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СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации

СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации

Киев  •  УНН

 • 25008 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Специалисты Южно-Африканской Республики выявили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал Eyewitness (EWN), пишет УНН.

Детали

По его словам, штамм, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

Ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. Портал отмечает, что группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новейшие исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Справка

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом — 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6% населения ЮАР.

Согласно статистике ВОЗ — в ЮАР зафиксировали 2 757 191 случай заболевания, погиб 81 461 человек.

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