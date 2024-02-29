Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

В российском министерстве обороны заявили, что недавние взрывы на территории Крыма это якобы успешно работа их ПВО. Об этом говорится в заявлении российского министерства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня около 15.45 войска рф якобы сбили украинский беспилотник над территорией Крыма.

Дополнение

В сети уже появились кадры работы российской ПВО, которые опубликовали местные жители. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" взрывы были слышны вблизи села Марьино районе оккупированного Симферополя.

Второй раз о взрыве, тоже в районе Симферополя, снова сообщили местные.

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Отмечается, что благодаря материалам, которые предоставили местные жители партизаны также установили ориентировочное место пусков российской ПВО.

Напомним

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе временно оккупированного Крыма.