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Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:16  •  7909 просмотра

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министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.

В российском министерстве обороны заявили, что недавние взрывы на территории Крыма это якобы успешно работа их ПВО. Об этом говорится в заявлении российского министерства, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что сегодня около 15.45 войска рф якобы сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. 

Дополнение

В сети уже появились кадры работы российской ПВО, которые опубликовали местные жители. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" взрывы были слышны вблизи села Марьино районе оккупированного Симферополя. 

Второй раз о взрыве, тоже в районе Симферополя, снова сообщили местные. 

ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк27 февраля 2024, 09:31 • 27521 просмотр

Отмечается, что благодаря материалам, которые предоставили местные жители партизаны также установили ориентировочное место пусков российской ПВО. 

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Напомним

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали размещение целого дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 в Сакском районе временно оккупированного Крыма. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
simferopolСимферополь
krymКрым
Поблизу окупованого Сімферополя пролунали вибухи: росіяни заявили про нібито збиття безпілотника
Explosions occurred near occupied Simferopol: russians claim to have shot down a drone
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