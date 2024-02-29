В окупованому Криму у двох районах чули сильний вибух
Київ • УНН
В окупованому Криму у двох районах чули сильний вибух, не виключають роботу росППО.
У тимчасово окупованому Криму відразу у двох районах було чутно сильний вибух, не виключена робота російської ППО, повідомив у четвер телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
У Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чути сильний вибух, повідомляють наші підписники
У телеграм-каналі припустили, що "ймовірно, працює росППО".
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